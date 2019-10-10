مرتضى منصور غاضباً: إذا كان في رجالة في النادي الأهلي يعطوني عقد كهربا

اتهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اللاعب محمود كهربا نجم الزمالك السابق والمحترف بالدوري البرتغالي حالياً بالهروب من النادي.

وتحدى مرتضى منصور النادي الأهلي :"إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا".؟



وكان كهربا قد رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بعد انتهاء تعاقده وفقاً لما ذكره اللاعب، لكن إدارة الأبيض أكدت أن هناك عقداً أخر ما زال سارياً لتتهم لاعبها بالهروب.، قائلاً "هل سيتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب محمود كهربا بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سبباً في غضبنا منه في نادي الزمالك".



واتهم مرتضى منصور كهربا البصق على جماهير الزمالك، والاشتباك مع عامل بنادي الزمالك لأسباب مخلة قبل أن يتعرض للضرب.

وأردف مرتضى منصور :"أتحدى أن يُظهر النادي الأهلي عقد محمود كهربا".



وأنهى رئيس الزمالك :"مسألة توقيع كهربا للأهلي لا تتعدى كونها خطة ممنهجة لشغل نادي الزمالك وتشتيته بعد انتهاء أزمة جينيراسيون وصدور قرار إعادة المباراة".