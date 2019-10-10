نجل الداعية الإسلامي سلمان العودة: هذا ما أصدرته السلطات السعودية بحق والدي

قال نجل الداعية الإسلامي المعتقل سلمان العودة "إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قررت تأجيل الحكم على والده".

وأوضح عبدالله العودة في تغريدة عبر "تويتر" أن السلطات السعودية قررت بشكل مفاجئ تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الأربعاء 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري"، راجياً من الله يمن على والده بالإفراج العاجل.

وكان عبد الله العودة، كشف أن النيابة العامة قدمت ألفي تغريدة من حساب والده، كأدلة تثبت التهم الموجهة ضده.

واعتقلت السعودية مئات الكتاب والدعاة والمثقفين منذ أيلول/ سبتمبر 2017، وقدمت بعضهم إلى المحاكمة، مع طلب النيابة العامة قتلهم تعزيرا، في ظل انتقادات دولية للاعتقالات والتضييق على الحريات.