الفدائي يستعد لمواجهة السعودية الثلاثاء المقبل

واصل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، استعداداته المكثفة لملاقاة نظيره السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة ، لكأس آسيا 2023 ، وكأس العالم 2022، والتي ستقام لأول مرة في فلسطين.

ويغيب المنتخب الفلسطيني عن لقاءات الجولة الثالثة، التي تلعب مبارياتها غدًا الخميس ، وفيها يلتقي المنتخب السعودي نظيره السنغافوري ، فيما تلتقي أوزبكستان مع اليمن.

وركز المدير الفني للمنتخب الفلسطيني نور الدين ولد علي، على استغلال هذا الوقت لصالح الفدائي، من خلال خوض أكبر عدد ممكن من التدريبات، بهدف رفع الجانب البدني للاعبين، وأيضًا تعزيز الجانب الفني.

ويملك الفدائي فرصة جيدة لمتابعة أداء المنتخب السعودي الذي يستقبل نظيره السنغافوري ، وبالتالي فهي فرصة أمام الجهاز الفني للتعرف أكثر على أداء الأخضر الذي يلاقيه بعد أيام .

في السياق ذاته، حرص عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني المصاب والمحترف في صفوف السالمية الكويتي، على حضور تدريبات المنتخب لمؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم قبل اللقاء المرتقب.

وأعلنت إدارة المنتخب الفلسطيني استدعاء 25 لاعبًا هم: رامي حمادة، توفيق علي، ونعيم أبو عكر في حراسة المرمى، واللاعبون عبد اللطيف البهداري ، ياسر حمد ، محمد أبو ميالة ، عبد الله جابر ، موسى فيراوي ، أحمد قطميش ، مصعب بطاط ، محمد خليل ، نظمي البدوي ، محمد باسم ، محمد يامين ، محمود أبو وردة ، عدي خروب ، إسلام البطران ، أحمد ماهر ، شادي شعبان ، محمد بلح ، هيثم خير الله ، تامر صيام ، محمود وادي ، خالد سالم وصالح شحادة.