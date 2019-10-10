جوارديولا يصرح بقنبلة عن خليفة سيلفا.. فماذا قال ؟

حدد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، خليفة نجم الفريق دافيد سيلفا، مؤكدا أنهم لن يفرطوا فيه " تحت أي ظرف " ولا حتى "مقابل 500 مليون يورو".

جاء ذلك خلال حديث للمدرب الإسباني إلى صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن أهمية لاعب الوسط فيل فودين البالغ من العمر 19 عاما، رغم أنه بالكاد لعب هذا الموسم 10 دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميير ليج".

وحصل فودين على فرصة لخوض مباراة كاملة في كأس الرابطة أمام بريستون نورث إند (الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى) وسجل هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا في مرمى دينامو زغرب في الوقت بدل الضائع.

وعلى الرغم من قلة ظهوره مع الفريق، أوضح جوارديولا أنهم لم يجددوا لفودين "من قبيل الصدفة" وأنه اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه تحت أي ظرف من الظروف.

واختتم بقوله: "فيل لن يذهب إلى أي مكان. فيل هو السيتي. لن نتعاقد مع أي لاعب آخر في هذا المركز. عندما يغادر دافيد سيلفا، نعرف بالضبط من سيكون ساحرنا الجديد".

يشار إلى أن السيتي أعلن في أكتوبر/ تشرين أول من عام 2018 عن تجديد تعاقده مع فودين بعقد يمتد لـ 5 مواسم ونصف لينتهي في عام 2024.