حكومة اشتيه: بحثنا مع المصريين لتعديل اتفاقية "باريس" الاقتصادية

أفادت وسائل إعلام محلية، بأن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، بحث مع المسؤولين المصريين في الضغط على الاحتلال "الإسرائيلي"، بهدف التعديل على قوائم اتفاقية باريس الاقتصادية.

أوضحت وسائل الاعلام، بأنه تم التشاور مع مصر لإجراء تعديل على اتفاقية باريس، إلى جانب زيادة السلع المستوردة من الأردن ومصر، وزيادة الصادرات الفلسطينية.

ووصف الوزير العسيلي المباحثات مع المصريين بـ "الإيجابية جداً"، لافتاً إلى أنه يأمل في أن يساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وبينّ بأنه تم تقديم طلب رسمي لانضمامنا الى اتفاقية "أغادير" الاقتصادية، موضحًا بانه في حال انضمت فلسطين للاتفاقية سيتيح لمنتجاتنا الوطنية الدخول الى الدول العربية المنضمة للاتفاقية، وبدون ضرائب.

وبشأن اعتماد شهادات مواصفات للمنتجات الفلسطينية، أكد العسيلي، أنه تم الموافقة على اعتماد الشهادات جودة المنتجات وأنه سيتم إدخال السلع إلى الأسواق المصرية بأريحة تامة".

وأشار إلى أنه لا يوجد آليات جديدة يتم الاعتماد عليها في دخول البضائع والسلع المصرية إلى الأراضي الفلسطينية.