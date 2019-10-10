المذيعة سمر المقرن تثير جدلاً بوصفها سجون بن سلمان بالمنتجعات

أثارت المذيعة السعودية سمر المقرن الجدل بعدما قامت بالتجول داخل سجن بريمان بمنطقة جدة بالسعودية، ووصفها السجن بالمنتجع السياحي.

وعرضت المقرن مشاهد من داخل سجن بريمان ، ووصفته بقولها إنه " ليست سجن بريمان بل منتجع أو فندق".

وأجرت "سمر" جولة داخل ما قالت إنها غرف السجن، برفقة شخص عسكري يرتدي ملابس مدنية وفق تعريفه بنفسه.

جولة المقرن داخل السجن لم ترق للكثيرين بل أثارت ردود أفعال مختلفة من السعوديين الذين سخروا منها لوصفها السجن بأنه منتجعا سياحياً، ورد عليها المعارض السعودي "سعيد بن ناصر الغامدي"، مذكرا بأنه سبق أن اعتقلته السلطات السعودية، على خلفية آرائه.

وأضاف تعليقا على فيديو "المقرن": "لك الفال بهذا المكان، ورزقك الله في هذا النعيم عشرات من السنين لتنعمي بمنتجعي بريمان وذهبان".

وكتب الناشط السعودي عبدالله بن مذحج معلقا على فيديو الاعلامية: "آمين هي وكل من طبل ووصف السجون بالفنادق ذات النجوم"

بينما علق الناشط علي الفضلي" :"وصل الزمن ناس اتسوق حق السجن وين الغايه والفايده الاعلام وصل إلى هذا المستوى والمحتوى على الدنيا السلام".