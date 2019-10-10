داخلية غزة تدعو المتسابقين لاستكمال اختباراتهم في اللياقة البدنية

دعت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة اليوم الخميس، المتسابقين الذين لم يستكملوا مراحل التسجيل لوظيفة أفراد العمل في الأجهزة الأمنية، بأن يتوجهوا للاختبارات اللياقة البدنية التي ستبدأ صباح الاحد القادم.

ونوهت الداخلية في بيان لها، للمتسابقين غير المستكملين في المراحل الوظيفة بأن اختبارات اللياقة البدنية ستيدء صباح الاحد الموافق 13 أكتوبر، داعيًا المتسابقين إلى التوجه لمكان فحص اختبار اللياقة، وذلك وفق مواعيد محددة.

وطالبت المتسابقين بضرورة الحضور للاختبارات قبل موعد الاختبارات بنصف ساعة، مع ارتداء زي وحذاء رياضيين، واصطحاب معه بطاقة الهوية الشخصية، للتأكد من صحة الوثائق الرسمية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى بأنه يحق لكل متسابق الاستعلام عن موعد وساعة اختبار اللياقة البدنية الخاص به، من خلال الفحص عن طريق تسجيل الدخول على موقع الوازرة.