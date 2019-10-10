الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تنهي إنشاء حديقة العودة على أرض مخيم ملكه

أنهت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إنشاء حديقة العودة على أرض مخيم ملكة، شرق مدينة غزة بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في المسيرات، ولتكون معلما وأثرا في تلك المنطقة التي شهدت العديد من الفعاليات الوطنية.

وبحسب الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، فقد أقيمت الحديقة بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في المسيرات ولتكون معلما وأثرا في تلك المنطقة التي شهدت العديد من الفعاليات الوطنية في إطار ترسيخ حق العودة في الوعي الفلسطيني، مشيرة إلى أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام ومخلفات البيوت التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على غزة.

وتسعى الهيئة الوطنية لكسر الحصار من إقامة الحديقة على تلك المساحة، إلى تعمير تلك المنطقة وتشجيع المواطنين على إصلاح وزراعة الأراضي هناك.

وستكون الحديقة مفتوحة للمواطنين، بهدف تشجيعهم للتوجه للمناطق الشرقية وإعادة إحيائها.

وتمت زراعة الحديقة بعشرات الأشجار الخضراء وتوفير أماكن جلوس عائلية وخاصة، كما تم إنشاء المرافق اللازمة في المكان.

وتضم الحديقة مكتبا لعمل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت الهيئة الوطنية إنه في حال توفر الإمكانات اللازمة ستسعى لإقامة سلسة من الحدائق والمشاريع الحيوية المماثلة في باقي المخيمات الخمسة في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتكتسب المنطقة التي أقيمت عليها حديقة العودة أهمية خاصة، كما باقي المناطق الشرقية للقطاع، كونها تشهد تجمعات المتظاهرين كل يوم الجمعة في إطار مسيرات العودة التي بدأت منذ أكثر من 78 أسبوعا.

كما شهدت المناطق الشرقية للقطاع العديد من الفعاليات الشعبية، وأصبح توجه آلاف المواطنين إليها ثابتا في كل جمعة، للمشاركة في مسيرات العودة.

كما تكتسب المنطقة التي أقيمت عليها الحديقة أهميتها، كون الاحتلال يعتبرها من المناطق المحظورة التي يمنع الاقتراب منها أو تجمع الفلسطينيين عندها، لقربها من السياج الفاصل، الأمر الذي يمثل تحديا لقوات الاحتلال، وإثباتا لحق الفلسطينيين في التوجه لأراضيهم والاستفادة منها رغم أنف جيش العدو.