حساب المواطن السعودي يبدأ بإيداع دعم أكتوبر ويرد على استفسارات الجمهور

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، إنه تم البدء في إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأضاف حساب المواطن عبر موقع "تويتر" أنه تم إيداع مبالغ الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وتقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

ويتم صرف البدل الخاص ببرنامج حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

استفسارات مهمة

وحسب الوسائل الاعلامية، فقد رد حساب المواطن على استفسارات مهمة وجهها مواطنين، حيث شدد على أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

ولفتت انه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

على الصعيد ذاته، قالت أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

استيفاء الشروط

وأشارت إلى أنه يجب استيفاء شروط الأهلية في البرنامج وأن يكون المسجل سعودي الجنسية، مبينة انه يستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا المنصرمة.

وتابعت الوسائل الاعلامية السعودية، أنه يشترط عدم تواجد المستفيد في أيٍّ من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وبيّن الناطق الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في وقت سابق، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال، مضيفًا أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى في حساب المواطن إلى الدفعة الـ21 شهر أغسطس، بلغت أكثر من 370 مليون ريال.

حساب المواطن ينفي

ونفي برنامج "حساب المواطن" الأنباء المتداولة حول الزيادات في الدفعة رقم (23)، التي بدأ صرفها اليوم 10 أكتوبر 2019، موضحًا أنه لا صحة للأخبار التي يتداولها البعض عن زيادة قيمة الدعم اليوم.

وبيّن أنه في حالة وجود زيادة لن تكون في دفعة شهر أكتوبر الجاري، وأنه سوف يتم الإعلان عن الزيادة قبل موعد الدفعة التي سوف يتم بها الزيادة.

والجدير بالذكر، بأن "حساب المواطن" أودع في سبتمبر المنصرم 2.6 مليار ريال لـ 12.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم. وبلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة 1049 ريالًا سعوديًا متوسط شهر سبتمبر 2019م