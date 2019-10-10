نتيجة تنسيق المدارس التجريبية بالجيزة بالرقم القومى 2019

أعلنت وزارة التعليم المصرية عن نتائج تنسيق رياض الأطفال 2019 في عدد من المدارس، وأصبحت متاحة لتحديد نتيجة قبول الطفل من خلال إدخال اسم الطفل ورقمه القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

أوضحت الوزارة أنها متاحة الآن للاستعلام عن النتيجة في جميع محافظات الجمهورية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في كل محافظة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الشهر الماضي عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى من رياض الأطفال من خلال الموقع الإلكتروني لمديريات التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه في المرحلة الأولى ستشمل مدارس اللغات الرسمية واللغة الرسمية المدارس للعام الدراسي 2019/2020 ، انتهت مهلة التقديم في 30 يونيو.

خطوات لقراءة نتيجة تنسيق رياض الأطفال: الوصول إلى موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الطفل، والضغط على رياض الأطفال، ثم اختيار مدارس اللغة العامة أو مدارس اللغة الحكومية، اكتب الرقم القومي للطفل، الضغط للحصول على النتيجة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 الجيزة والقاهرة والإسكندرية وستظهر في مختلف المحافظات في الأيام المقبلة.

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