حماس: الاعتداء على الكنيس اليهودي في ألمانيا "اعتداء آثم"

استنكرت حركة حماس، اليوم الخميس الاعتداء على كنيس يهودي في ألمانيا أمس الأربعاء، والذي أسفر عن قتيلين.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم :"ندين الاعتداء الآثم على الكنيس في مدينة هاله الألمانية وقتل اثنين من الأبرياء".

وأضاف نعيم: "هذا يؤكد أن الإرهاب خطر على الجميع، وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن كفلسطينيين أكثر من يعرف معنى الإرهاب وآلامه تحت الاحتلال الإسرائيلي على مدار 7عقود".

يشار إلى ان شخصان قُتلا وأصيب آخران بجروح بالغة أمس الأربعاء في هجوم في وسط مدينة هاله الألمانيّة استهدف كنيساً بالتزامن مع يوم الغفران اليهودي.

وأوضحت الشرطة الألمانية أنها أوقفت رجلا جريحًا بعدَ تبادل لإطلاق النّار، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن "هجوم معاد للسامية" يشتبه بأن منفذه من مؤيدي "اليسار المتطرف".