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أردوغان يهاجم منتقدي عملية نبع السلام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:40 - 10 أكتوبر 2019
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هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي وكل من يعارض عملية نبع السلام في شمال سوريا التي تقوم بها بلاده.

وحذر أردوغان في كلمة له في مقر حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الأوروبي بإرسال نحو 3.5 مليون لاجئ اذا استمر في وصفه عملية نبع السلام بالاستعمار.

كما انتقد المملكة العربية السعودية وقال:" فلتنظر السعودية لنفسها في المرآة وتراجع مواقفها بشأن اليمن بعد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين هناك. ووجه انتقاداً لمصر التي دعت لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي قائلاً:" إن السلطات المصرية عاجزة عن تحقيق الديمقراطية في بلدها.

ووصف العملية التي تقودها بلاده بأنها صفحة مشرقة في تاريخ تركيا، وهدفها تطهير شرق الفرات من الإرهابيين بشكل كامل دون المساس بالأطفال والنساء لأن ذلك محرم".

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