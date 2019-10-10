موقع نتائج الدكتوراة 2019

أصدرت بعض الجامعات الجزائرية قوائم بأسماء الملتحقين بالدكتوراة والتسجيلات لعام 2019 2020 من خلال موقعها على الإنترنت: "جامعة المسكرة - جامعة البويرة - جامعة بشار - جامعة تيسمسيلت - جامعة لمدية".

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر رابط اختبار مباشر للاستعلام عن تسجيلات الدكتوراه للعام الدراسي 2019-2020.

أكدت الوزارة خلال القرار أنها نشرت نتائج المقبولين والمرفوضين في درجة الدكتوراه للعام الدراسي 2020/2019 من خلال الموقع الإلكتروني للجزيرة الجزائرية لتسجيل الماجستير والدكتوراة.

أوضحت الوزارة أنه يتم منح ثمانية أيام من إعلان النتائج لتقديم طلبات استئناف لكل من يرغب في الطعن في نتائج الدكتوراه ، لمراجعة نتائجها وملفاتها.

وقال الوزير طيب بوزيد في بيان نُشر على موقع الوزارة على الإنترنت، "إعلان نتائج الترشيحات سيكون مساء الاثنين".

وقال الطيب: "بالنسبة لخريجي عام 2019 الذين لم يقدموا طلباتهم بسبب التأخير في الحصول على شهادة التخرج، يمكنهم التقدم بطلب إلى مؤسستهم الأصلية لتقديم طلباتهم من الثلاثاء 08 أكتوبر إلى 10 أكتوبر 2019".

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