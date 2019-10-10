حقيقة وفاة لطفي جرمانة اليوم فى مصر

توفي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، الفنان الشعبي لطفي جرمانة، في مستشفى الرابطة بالعاصمة وذلك إثر تعكر حالته الصحية.

والفقيد يدعى لطفي بن محمد جرمانة، وهو مطرب شعبي ومؤلف أغاني وملحن، انطلق في ممارسة الفن الشعبي الأصيل منذ سنة 1980، وفي رصيده جملة من الأغاني الشعبية التّي لا زالت تردّد من قبل كافّة التونسيين كلّ ما سمعوا موسيقاها.

وفي وقت سابق، حل الفنان الشعبي القدير لطفي جرمانة ضيفاً على برنامج "لاباس" في قناة الحوار التونسي ليتحدث عن مرضه و حالته الصحية.

و قال لطفي جرمانة إنه تعرض في أول الأمر إلى نزلة برد ليتطور الأمر، ويتحول إلى مرض أعصاب أقعده من العمل وألزمه البيت، مؤكداً أن الجميع تخلى عنه من أصدقائه وعائلته المقربة.

و تابع لطفي متأثراً أن جميع أصدقائه من الفنانين تنكروا له و لم يسألوا عنه، عدا عائلته المصغرة، لافتاً إلى أنه لا يمتلك حتى 100 دينار لشراء دواء.

وفي أوقات سابقة، توالت الأخبار وتواترت الشائعات بخصوص الوضع الصحي للمطرب الشعبي لطفي جرمانة، حيث اِدّعت مجموعة من الصفحات الناشطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفاة أحد أبرز رموز الساحة الفنية في تونس، نتيجة إصابته بنوبة قلبية مفاجئة بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

وعلق الفنان لطفي جرمانة، بتاريخ 4 مارس 2018، عن إشاعة وفاته حيث قال إن الأطراف التي تعمل على نشر مثل هذه الإشاعات تستعملها في أغراض معينة، كما أنها لم تجد ما تفعله قائلاً "أنا وكلت عليهم للي ما ينام الليل".