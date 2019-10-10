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قاتل عائلة دوابشة ينضم لجيش الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:53 - 10 أكتوبر 2019
احد قتلة دوابشة احد قتلة دوابشة
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قالت وسائل الاعلام العبرية، اليوم الخميس، إن أحد المتهمين بقتل عائلة دوابشة الفلسطينية انضم إلى صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية، إن أحد قتلة عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما جنوبي مدينة نابلس؛ 31 تموز/ يوليو 2015، بدأ أولى خطواته للانخراط في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وحسب الصحفية، فإن المستوطن "أ" الذي تم تغيير لائحة الاتهام بحقه قبل خمسة أشهر، بعد صفقة مع النيابة، دخل مؤخرًا في مرحلة إعادة تأهيل وتغيير جذري، ودمجه في الإعداد العسكري والبدني الذي يسمح بتجنيده في الجيش.

وأشارت يديعوت إلى أن هذه الخطوات تتم بقرار من محكمة اللد على الرغم من أن مسألة إدانة المستوطن بالعضوية في منظمة إرهابية ما تزال محل خلاف ولم يتم النظر فيها.

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