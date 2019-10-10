مغردون سعوديون يهاجمون ترامب

هاجم سعوديون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتواطئه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالسماح له بالهجوم على شمال سوريا.

ووصف سعوديون " عملية نبع السلام " التركية في سوريا بأنها "احتلال وغزو وعدوان" على سوريا، محملين ترامب المسؤولية لسماحه لاردوغان بشن العملية.

بدوره قال الكاتب السعودي تركي الحمد، إنه "ما كان لأردوغان ليجرؤ على غزو سوريا لولا الضعف الذي أبداه ترامب أمام إيران، رغم كل أفعالها".

وتابع بأن القضية ليست انسحاب قوات أميركية من سوريا، بل هي قضية إدارة غير قادرة على حسم أمرها، سواء مع إيران أو غيرها.. أو هي سياسة خفية علينا".

وعبر سعوديون عن استيائهم الشديد من "خداع" ترامب المتكرر، وحديثه سابقا عن منعه تركيا من إيذاء الأكراد، فيما انقلب على كلامه اليوم، بحسب قولهم.

فيما رد مغردون على السعوديين الرافضين لـ"نبع السلام"، قائلين إنه من باب أولى رفضهم لـ "عاصفة الحزم" التي تعد تدخلا في شؤون دولة أخرى.

وقال ناشطون إن التدخل السعودي في اليمن، وبرغم مرور أربع سنوات عليه، فإنه لم يحقق هدفه بالقضاء على الحوثيين أو تحجيمهم، بل تسبب في دمار شامل، وخسائر بشرية بعشرات الآلاف، ونقص حاد في الأدوية والأغذية.

ما كان اردوغان يجرؤ على غزو سوريا لولا الضعف الذي ابداه ترامب أمام ايران، رغم كل أفعالها. ليست القضية هي انسحاب قوات أميركية، بل هي قضية إدارة غير قادرة على حسم أمرها، سواء مع إيران أو غيرها..او هي سياسة خفية علينا.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩