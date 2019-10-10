قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي .. محمود كهربا يثر القلق بالانضمام للأحمر

قبل موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي اثار نجم القلعة البيضاء سابقًا قلق جماهير الدائرة المستديرة لكرة القدم بالانتقال إلى الغريم نادي الأهلي المصري والتوقيع على عقد لارتداء القميص الأحمر.

وجاء ذلك خلال صورة نشرها محمود كهربا والذي يلعب حاليًا لفريق أفيس البرتغالى مرتديا قميص أحمر، وذلك في اول رد على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول توقيع اللاعب للنادي الأحمر، ووضع كهربا أعلى الصورة علامة "قلب" في إشارة إلى حبه للون الأحمر في إشارة قميص النادي الأهلي.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتي شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التي بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

ورحل كهربا عن الزمالك بداعي عدم توثيق عقده ورحل مجانًا إلى ديسبورتيفو أفيس، وحصل على بطاقة دولية مؤقتة، بعد أن رفض الزمالك إرسالها وتقدم بشكوى لإيقاف اللاعب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز والذي يتصدره النادي الأهلي بـ9 نقاط فيما الزمالك يملك 7 نقاط في المركز الثالث خلف بيراميدز بفارق الأهداف.