5 اصابات جراء وقوع انفجار في النمسا

أفادت وسائل إعلام المانية اليوم الخميس، عن وقوع انفجار لم بحدد طبيعته بالقرب من مطار لينتس في النمسا.

وأكدت الشرطة النمساوية في بيان لها، إن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم اثنان حالة خطيرة، جراء الانفجار.

وأوضحت بان فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث، لتفقد المكان من وجود إصابات أخرى.

وباشرت الشرطة في فتح التحقيق لمعرفة ماهية الانفجار.