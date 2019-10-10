ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

5 اصابات جراء وقوع انفجار في النمسا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:29 - 10 أكتوبر 2019
انفجار في النمسا انفجار في النمسا
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أفادت وسائل إعلام المانية اليوم الخميس، عن وقوع انفجار لم بحدد طبيعته بالقرب من مطار لينتس في النمسا.

وأكدت الشرطة النمساوية في بيان لها، إن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم اثنان حالة خطيرة، جراء الانفجار.

وأوضحت بان فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان الحادث، لتفقد المكان من وجود إصابات أخرى.

وباشرت الشرطة في فتح التحقيق لمعرفة ماهية الانفجار.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات