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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد القادم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:27 - 10 أكتوبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الخميس، عن آلية السفر للمسافرين عبر معبر رفح البري ليوم الاحد القادم الموافق 13/10/2019.

وأوضحت وزارة الداخلية، بأن السفر سيكون للحافلات الحادية عشرة والثانية عشرة حتى الرقم الـ50، من كشف 2/10.

وطالبت من المسافرين بالتواجد الساعة السابعة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأشارت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 

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