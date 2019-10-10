من كافة محافظات الوطن ..دعوات لأوسع مشاركة في المسيرات التضامنية مع الأسرى غداً

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات، التي تنطلق في العديد من المحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وعدة مناطق في أراضي الـ1948، تضامنا مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام والبالغ عددهم ستة أسرى في مقدمتهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان المضرب لليوم 72 .

وأكدت القوى في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه المسيرات التي سنتظم عند الساعة الواحدة ظهرا بدعوات من مجموعات شبابية، ونشطاء المقاومة الشعبية، والحركة الطلابية، تأتي تعبيرا عن وقوف شعبنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يعانون ظروف اعتقالية بالغة القسوة عبر سياسة التعذيب الممنهج بحقهم كما يجري مع الاسيرة اللبدي، والعربيد، كذلك المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري والاهمال الطبي المتعمد.

كما دعت، إلى المشاركة في الفعالية التي ستقام يوم غد الجمعة الساعة الواحدة ظهرا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، لإرسال رسالة ان الاسرى لن يكونوا وحدهم فريسة للتعذيب الوحشي الممارس بحقهم، وان شعبهم الوفي لن يخذلهم في معركتهم العادلة.

الجهاد الاسلامي

ومن جانبها دعت حركة الجهاد الاسلامي ومؤسسة مهجة القدس المشاركة في أداء صلاة الجمعة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم القائد المجاهد طارق قعدان.

وقال حركة الجهاد الاسلامي ان صلاة الجمعة ستكون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.