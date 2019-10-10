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في سجون الاحتلال

الأسيرة جعابيص وعميد أسرى قطاع غزة وآخران يدخلون أعوامًا جديدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:45 - 10 أكتوبر 2019
معتقل معتقل
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من القدس والضفة المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم العاشر من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسيرة إسراء جميل جعابيص من القدس المحتلة المعتقلة منذ عام 2015، وأمضت أربعة أعوام في سجون الاحتلال؛ بدعوى من قوات الاحتلال محاولتها تنفيذ عملية فدائية عند حاجز الزعيم بالقرب من مستوطنة "معالي أدوميم" بالقدس ومحاولة قتل شرطي صهيوني، وتقضي حكمًا بالسجن 11عامًا وتعويض شرطي صهيوني ب 20 ألف شيكل.

يشار إلى أن أسطوانة غاز انفجرت بحادث عرضي بسيارتها على بعد 500 متر من حاجز عسكري، وأسفرت عن إصابتها بحروق 50% من جسدها.

من جنوب قطاع غزة:

عميد أسرى القطاع؛ الأسير ضياء زكريا شاكر الفالوجي (44 عامًا) من مدينة خانيونس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 1992، وأمضى 27 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة قتل المستوطن ميتسا بن حاييم في مجمع غوش قطيف جنوب قطاع غزة.

والأسير ساهر إسماعيل زكي أمان من وسط القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير جبر حسين جبر أبو عليا (60 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

 

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