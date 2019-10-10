شاهد فيديو لتدمير منصة العرض العسكري الإندونيسي بدبابة طائرة روسية

استعرضت مروحية "مي – 35 بي" الروسية الصنع قوتها المدمرة بطريقة غير عادية حيث دمرت منصة في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ74 لتأسيس الجيش الإندونيسي.

وشاركت في العرض العسكري مروحيات "مي – 35 بي" (الدبابات الطائرة) إلى جانب المشاة وغيرها من صنوف القوات المسلحة الإندونيسية.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإنترنت أن المروحية انخفضت إلى ارتفاع غير مسموح به، ما أدى إلى تحطيم منشآت مؤقتة من الخيام والأعمدة تم بناؤها قبل العرض العسكري وانتشار سحابة من الغبار.

ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من المشاركين في العرض.

يذكر أن مروحيات "مي – 35 بي" تم توريدها للجيش الإندونيسي عام 2000 . وهي عبارة عن نسخ قابلة للتصدير من مروحية "مي – 24" المقاتلة السوفيتية والمزودة بمدفع "غي شا – 30 كا" المزدوج وكذلك 8 صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "شتورم – في" والصواريخ غير الموجهة.

ويمكن أن تحلق المروحية بسرعة 320 كلم/ساعة إلى مدى 4500 كيلومتر.