احمد عز بطل فيلم الممر يكشف عن مفاجأة سارة

كشف النجم احمد عز بطل فيلم الممر أن نسب المشاهدة الضخمة التي حققها الفيلم دفعته مع اصنع العمل لتقديم جزء ثاني، مؤكدًا أن التحضيرات له ستبدأ قريبًا.

وبعد أيام فقط من عرض فيلم الممر تصدر الفيلم اعلى نسب المشاهدة وأليات البحث على غوغل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح النجم احمد عز حديث جميع مشاهدي الفيلم الذين أبدوا اعجابهم على أدائه الرائع.

وعبر احمد عز عن سعادته بنسب المشاهدة الضخمة التي حققها الفيلم بعد عرضه مؤكدًا أنها فاقت توقعاته.

وشارك في بطولة فيلم الممر نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد فلوكس ومحمد فراج وأحمد رزق كما شهد العمل ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم هند صبري وشريف منير.

ويتحدث الفيلم عن حادثة انتقام قوات الجيش المصري من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي غدر بهم في حرب 1967 من خلال تنفيذ عملية كبرى باقتحام أكبر قاعدة عسكرية في سيناء وقتل وتدمير من فيها والافراج عن اسرى مصريين وما تلاها من عملية اثناء الانسحاب من خلال إقامة ممر من بين دبابات وأليات الاحتلال الإسرائيلي حتى الوصول إلى القناة وتحقيق النصر على جيش الاحتلال

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