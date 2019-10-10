تركيا تهاجم السعودية: قتلتم وجوعتم المدنيين في اليمن

علق وزير الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو، على الانتقادات الشديدة التي وجهتها المملكة العربية السعودية والامارات لبدء هجوم تركيا شمال سوريا.

واتهم أوغلو نقلا عن وكالة الاناضول دول الخليج العربي بقتل وتجويع الكثير من المدنيّين في اليمن، قائلا: "لقد قتلتم وجَوّعتم الكثير من المدنيّين في اليمن، بأيّ حقّ تُعارضون الآن هجوم تركيا شمال سوريا".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها لما وصفته بـ"العدوان" التركي على مناطق شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أن لهذا الهجوم تداعيات سلبية على الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.

وقالت المملكة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إنها تعبر عن إدانتها لـ"العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لهجوم تركيا شمال سوريا، لكنه أضاف أن أنقرة لديها "مخاوف أمنية مشروعة"، وأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأمريكيين عن طريق الأذى.