ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

دعا لتكثيف التضامن

الشيخ خضر عدنان: معركة القائد قعدان بمثابة كسر عظم وسينتصر

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 09:04 - 10 أكتوبر 2019
طارق قعدان.JPG طارق قعدان.JPG
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها القائد طارق قعدان في سجون الاحتلال إلى جانب عدد أخر من الاسرى الأبطال هي بمثابة كسر عظم.

وأوضح خضر عدنان في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم الخميس، أن القائد قعدان وجميع الاسرى المضربين عن الطعام سيثبتون وينتصرون على السجان كما انتصر غيرهم في معركة الكرامة.

وقال: "نحن في مرحلة عض الأصابع وكسر عظم مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يُظهر تجاهله لكن الحقيقة غير ذلك فهو يتفاوض من تحت الطاولة ويضغط على الاسرى في محاولة لوقف اضرابهم عن الطعام دون أن ينتزعوا حقوقهم وهذا غير وارد مطلقًا فالأسرى سيواصلون الاضراب حتى النصر".

وأشار إلى أن الأسرى يقومون بعمل فدائي ولا يريدون مساعدة مالية من أجل الاضراب عن الطعام فقط بل يحتاجون إلى من يدعم صمودهم حتى تحقيق الانتصار على السجان، مشيدًا بخطاب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي يرفع معنويات الاسرى وعائلاتهم.

ودعا الشيخ عدنان إلى تكثيف الحراك الشعبي والرسمي لدعم صمود الأسرى والضغط على الاحتلال الإسرائيلي سواء عبر الزامه بالقانون الدولي أو عن طريق المقاومة الشعبية من أجل الافراج عن الأسرى الأبطال، لافتًا إلي ضعف الحراك المناصر للأسرى، لاسيما من المؤسسات الرسمية الفلسطينية وبالتحديد من وزارة الخارجية التي لا تناصر الاسرى بالشكل السليم مطلقًا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات