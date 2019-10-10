الشيخ خضر عدنان: معركة القائد قعدان بمثابة كسر عظم وسينتصر

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها القائد طارق قعدان في سجون الاحتلال إلى جانب عدد أخر من الاسرى الأبطال هي بمثابة كسر عظم.

وأوضح خضر عدنان في تصريحات لإذاعة صوت القدس اليوم الخميس، أن القائد قعدان وجميع الاسرى المضربين عن الطعام سيثبتون وينتصرون على السجان كما انتصر غيرهم في معركة الكرامة.

وقال: "نحن في مرحلة عض الأصابع وكسر عظم مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يُظهر تجاهله لكن الحقيقة غير ذلك فهو يتفاوض من تحت الطاولة ويضغط على الاسرى في محاولة لوقف اضرابهم عن الطعام دون أن ينتزعوا حقوقهم وهذا غير وارد مطلقًا فالأسرى سيواصلون الاضراب حتى النصر".

وأشار إلى أن الأسرى يقومون بعمل فدائي ولا يريدون مساعدة مالية من أجل الاضراب عن الطعام فقط بل يحتاجون إلى من يدعم صمودهم حتى تحقيق الانتصار على السجان، مشيدًا بخطاب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة الذي يرفع معنويات الاسرى وعائلاتهم.

ودعا الشيخ عدنان إلى تكثيف الحراك الشعبي والرسمي لدعم صمود الأسرى والضغط على الاحتلال الإسرائيلي سواء عبر الزامه بالقانون الدولي أو عن طريق المقاومة الشعبية من أجل الافراج عن الأسرى الأبطال، لافتًا إلي ضعف الحراك المناصر للأسرى، لاسيما من المؤسسات الرسمية الفلسطينية وبالتحديد من وزارة الخارجية التي لا تناصر الاسرى بالشكل السليم مطلقًا.