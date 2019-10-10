أخبار الزمالك: موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري المصري

بعد قرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري ابطال افريقيا طالب نادي القلعة البيضاء بتأجيل موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وبعد أيام من المطالب تلقى مسؤولو نادي الزمالك موقف اتحاد الكرة المصرية بضرورة إقامة مباراة الزمالك ضد الأهلي في موعدها دون تأجيل حفاظًا على نظام جدول الدوري، مما دفع الزمالك للتراجع عن طلب التأجيل والتأكيد على احترام قرار الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

يُشار إلى أن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال في دوري ابطال افريقيا المؤهلة لدوري المجموعات لن تتعارض مع موعد مواجهة الأهلي، ليرحب مسئولو القلعة البيضاء بمواجهة الأهلي في الموعد المحدد له.

وقد شهدت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون أزمة كبيرة استدعت تأجيل المباراة لوقت أخر وفقًا لقرار الكاف الذي جوبه بانتقادات حادة من قبل النادي الأبيض لاسيما وأن النادي التزم بجميع القرارات التي شهدتها الفترة الماضية.

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، مقررة إقامتها في مصر (29/9/2019)، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم تلعب بسبب عدم حضور الفريق السنغالي للملعب، اعتراضًا على نقل اللقاء وتأجيله لمدة 24 ساعة، وجاء نقل المباراة بناءًا على تعليمات أمنية مصرية بعدم قدرتهم على تأمين الملعب وسط الجماهير الحاشدة.

يذكر أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.

واعتبر مسؤولو نادي الزمالك المصري قرار الكاف بإعادة مباراة جينيراسيون بالظالم والقاسي على إدارة النادي التي لم تخالف مطلقًا قرارات الاتحاد الافريقي.