عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم والتركيز على الهجوم التركي شمال سوريا

ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس، على الهجوم التركي شمال سوريا وابراز الادانات العربية والدولية على الهجوم ، بالإضافة الى العديد من المواضيع التي تهم المجتمع السعودي .

وعن عناوين اخبار السعودية التي تناولتها صحيفة الشرق الاوسط ما يلي :

-غزو تركي بغطاء جوي وإدانات عربية وغربية

بدأ الجيش التركي غزواً لمناطق في شمال شرقي سوريا، بغطاء جوي، أمس، وسط إدانات عربية وغربية، ومطالبة أوروبية لعقد جلسة في مجلس الأمن تناقش التطور وتداعياته.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تغريدة على موقع «تويتر» امس، أن «القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (المدعوم من أنقرة) باشرا عملية نبع السلام في شمال سوريا»، مضيفاً أن العملية تستهدف «إرهابيي وحدات حماية الشعب و(داعش)»، وترمي إلى إقامة «منطقة آمنة تسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم».

وشنت طائرات حربية تركية غارات في عمق شمال سوريا ومنطقة رأس العين الحدودية التي تعرضت لقصف مدفعي ما دفع بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت تحدثت «قوات سوريا الديمقراطية» عن شن غارات «ضد مناطق مدنية» متسببة في حالات هلع.

وأدانت دول عربية الهجوم التركي، وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن قلق وإدانة المملكة للعدوان التركي، واعتبره «تعدياً سافراً على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها»، ووصف الخطوة بأنها «تهديد للأمن والسلم الإقليميين».

-السعودية: العدوان التركي «تعدٍ سافر» على استقلال وسيادة سوريا

-ترمب: الهجوم التركي على سوريا «فكرة سيئة» لا ندعمها

-مصر تدين هجوم تركيا على سوريا... وتدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية

-فرنسا تسعى لتحالف أوروبي - دولي ضد خطط تركيا

-مجلس الأمن يناقش الخميس العمليات العسكرية التركية

-إيران تحث تركيا على «الصبر» وتجنب أي عمل عسكري في سوريا

-الجيش الأميركي يعلن توليه مسؤولية احتجاز اثنين من كبار أعضاء «داعشين»

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الخميس تناولت صحيفة عكاظ التالي :

-الراجحي: طرح 3 ملايين وظيفة.. وتأسيس شركة «عمل المستقبل»

-%100 رسوم إجمالي فاتورة المبيعات في مطاعم ومقاهي «التبغ»

-انتصاراتنا متواصلة.. وضرباتنا موجعة

-تركيا تشن هجوماً عسكرياً على الأراضي السورية.. والعالم يدين

-في المركز الـ36 عالميا.. السعودية ثالث أكثر اقتصادات العرب تنافسية

-عائدات الترفيه ترتفع 17.6% بين 2018 و2030

-2.000.000 أوروبي يطالبون بريطانيا بمنحهم «إقامات دائمة».. بعد «الطلاق»!

- 167112 اتصال عملاء لـ«التقاعد» في 9 أشهر

«السوق» تحذّر: أشخاص ومواقع مشبوهة تسوّق لاستثمارات دون تراخيص

قانونيان لـ«عكاظ»: احذروا «الفيسات».. نهايتها السجن والغرامة

وتواصل عناوين الصحف السعودية ابراز اخبارها بشأن الهجوم التركي على الفرات"سوريا

صحيفة الرياض:

-المملكة تدين العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

-صندوق الثروة السيادي الروسي يفتح مكتبا في المملكة

-المملكة تقفز 16 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمي في محور ...

-ترمب: غزو تركيا على شمال سوريا «فكرة سيئة»

-حمدالله: أكذب ما ذكره خليلهودزيتش عن رفضي اللعب للمنتخب المغربي

وعناوين اخبار الصحف السعودية في صحيفة الجزيرة تركزت على التالي

الرياض غداً.. رحلة إلى كل العالم

في حدث هو الأول عبر تاريخها، سيجتمع أكثر من خمسة ملايين زائر الشهرين القادمين في مدينة الرياض للاستمتاع بموسمها الأكبر، حيث أنهت هيئة الترفيه كافة استعداداتها لهذا الحدث الضخم الذي سيجذب قرابة مليون زائر من خارج المملكة.

-حساب المواطن: إيداع الدعم مستمر حتى هذا الموعد

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

-الفيصل: الآمال معقودة علينا لتطوير خدمات الحجاج

-عدوان تركي على شمال سوريا وتهجير آلاف المدنيين

-مجموعة منظمة التعاون الإسلامي تدين جميع أعمال الإرهاب

وتواصل الصحف السعودية في عناوين صحفها اليوم ابراز الهجوم التركي على الفرات

العربية cnn

-أمير قطر يستعرض العلاقات الاستراتيجية مع رئيس تركيا وسط إدانات خليجية لعملية "نبع السلام" في سوريا

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعرض فيها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك وسط إدانات من دول خليجية تتقدمها المملكة العربية السعودية للعميات التي أعلنت عنها انقرة شمال سوريا والتي أطلقت عليها اسم "نبع السلام".

-وزير خارجية تركيا يرد على إدانة السعودية "نبع السلام": بأي وجه؟

جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، على إدانة المملكة العربية السعودية لعمليات العسكرية "نبع السلام" التي أعلنت عنها أنقرة في شمال سوريا، ملقيا الضوء على نتائج العمليات التي تقودها المملكة في اليمن ضمن تحالف "دعم الشرعية" ضد جماعة الحوثي.