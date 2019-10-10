أخبار الزمالك: تعرف على مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرعة المجموعات مساء أمس الأربعاء، رغم عدم اجراء مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي حيث جاءت مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا على النحو التالي:

ويقع الفائز من مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي ضمن المجموعة الأولى من دوري ابطال افريقيا إلى جانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

وقد شهدت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون أزمة كبيرة استدعت تأجيل المباراة لوقت أخر وفقًا لقرار الكاف الذي جوبه بانتقادات حادة من قبل النادي الأبيض لاسيما وأن النادي التزم بجميع القرارات التي شهدتها الفترة الماضية.

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، مقررة إقامتها في مصر (29/9/2019)، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم تلعب بسبب عدم حضور الفريق السنغالي للملعب، اعتراضًا على نقل اللقاء وتأجيله لمدة 24 ساعة، وجاء نقل المباراة بناءًا على تعليمات أمنية مصرية بعدم قدرتهم على تأمين الملعب وسط الجماهير الحاشدة.

يذكر أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.