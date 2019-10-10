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حالة الطقس اليوم الخميس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:48 - 10 أكتوبر 2019
حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم
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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس في الأراضي الفلسطينية انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة لكن الجو يبقى حارًا نسبيًا إلى حار.

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية فإن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو سيكون باردًا نسبيًا في الليل، ومعتدلًا في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الجمعة فقد توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

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