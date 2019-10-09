تفاصيل مباحثات وزير النقل والمواصلات مع المصريين في القاهرة؟

أكدت وزارة النقل والمواصلات في حكومة د. محمد اشتيه اليوم الاربعاء، ان زيارة الوزير عاصم سالم الى الجمهورية العربية المصرية هدفها تعزيز وتوطيد العلاقات مع الاشقاء المصريين.

وقدم الوزير مذكرة تفاهم في اطار النقل والمواصلات للجانب المصري لدراستها على امل توقيعها على هامش اجتماع وزراء النقل العرب في الاسكندرية الشهر المقبل.

وأوضح مدير مكتب وزير النقل والمواصلات بلال الازهر لوسائل إعلام محلية، ان الوزير سالم ناقش مع المسؤولين المصريين في القاهرة، قضايا عدة تساعد في تطوير قطاع النقل والمواصلات في فلسطين.

وبينّ الازهر، أن الجانبين ناقشا تحسين نقل حجاج ومعتمري غزة الى السعودية، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، ونقل الخبرات المصرية الى الفلسطينيين.

وخلال اللقاء في القاهرة، ذكر المدير، أن وزير المواصلات طرق إلى إمكانية اعتماد الرخصة الفلسطينية في مصر والعكس، إضافةً الى السماح للفلسطينيين المقيمن في مصر بقيادة المركبات، موضحًا بان الجانبين بحثا تقديم دورات تدريبية وعلوم الطيران للفلسطينيين، كذلك مجالات النقل والمواصلات.