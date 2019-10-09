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تابع آخر التطورات للعملية العسكرية 'نبع السلام" التي تشنها تركيا على الاراضي السورية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:07 - 09 أكتوبر 2019
الجيش التركي الجيش التركي
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شن الجيش التركي اليوم الاربعاء عملية عسكرية على شمال سوريا، وسط اعتراض دولي على هذه العملية، حيث دعاها الاتحاد الأوروبي إلى وقف العملية، وقال:" لن ندفع أموال لإقامة منطقة آمنة.

إليكم إبرز العناوين حول تطورات العملية العسكرية " نبع السلام " التي تشنها القوات التركية في سوريا.

  • الدفاع التركية: انطلاق العملية البرية شرق الفرات في الشمال السوري
  • وزارة الدفاع التركية تعلن بدء الهجوم البري شمالي سوريا
  • الدفاع التركية: بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري عملية برية شرق الفرات في نطاق عملية "نبع السلام"
  • قوات سوريا الديمقراطية: تعرض أحد السجون التي يحتجز فيها إرهابيي داعش للقصف التركي
  • قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركي هو محاولة من الأتراك لإحداث ثغرات في السجن لإطلاق سراح الإرهابيين
  • عدد من عوائل تنظيم داعش المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة، أضرمت النيران بعدد من الخيم، وأحدثت فوضى  تمكنت على إثرها من الفرار.
  • صحيفة "Yeni Akit" التركية تعنون خبراً عن العميلة العسكرية التركية المرتقبة "اذهبوا وأخبروا الكفار، جيش محمد عاد".
  • ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا في هذه الأثناء للتعليق على الهجوم التركي على سوريا
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