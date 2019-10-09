تابع آخر التطورات للعملية العسكرية 'نبع السلام" التي تشنها تركيا على الاراضي السورية

شن الجيش التركي اليوم الاربعاء عملية عسكرية على شمال سوريا، وسط اعتراض دولي على هذه العملية، حيث دعاها الاتحاد الأوروبي إلى وقف العملية، وقال:" لن ندفع أموال لإقامة منطقة آمنة.

إليكم إبرز العناوين حول تطورات العملية العسكرية " نبع السلام " التي تشنها القوات التركية في سوريا.