تابع آخر التطورات للعملية العسكرية 'نبع السلام" التي تشنها تركيا على الاراضي السورية

شن الجيش التركي اليوم الاربعاء عملية عسكرية على شمال سوريا، وسط اعتراض دولي على هذه العملية، حيث دعاها الاتحاد الأوروبي إلى وقف العملية، وقال:" لن ندفع أموال لإقامة منطقة آمنة.
إليكم إبرز العناوين حول تطورات العملية العسكرية " نبع السلام " التي تشنها القوات التركية في سوريا.
- الدفاع التركية: انطلاق العملية البرية شرق الفرات في الشمال السوري
- وزارة الدفاع التركية تعلن بدء الهجوم البري شمالي سوريا
- الدفاع التركية: بدأت قواتنا المسلحة التركية والجيش الوطني السوري عملية برية شرق الفرات في نطاق عملية "نبع السلام"
- قوات سوريا الديمقراطية: تعرض أحد السجون التي يحتجز فيها إرهابيي داعش للقصف التركي
- قوات سوريا الديمقراطية: القصف التركي هو محاولة من الأتراك لإحداث ثغرات في السجن لإطلاق سراح الإرهابيين
- عدد من عوائل تنظيم داعش المحتجزين في مخيم الهول بريف الحسكة، أضرمت النيران بعدد من الخيم، وأحدثت فوضى تمكنت على إثرها من الفرار.
- صحيفة "Yeni Akit" التركية تعنون خبراً عن العميلة العسكرية التركية المرتقبة "اذهبوا وأخبروا الكفار، جيش محمد عاد".
- ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا في هذه الأثناء للتعليق على الهجوم التركي على سوريا