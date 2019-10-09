مصر تدين عملية "نبع السلام" التركية وتدعو لعقد جلسة أممية طارئة

أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، العدوان التركي على الأراضي السورية ضد الشعب السوري.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، بأن العملية العسكرية التركية ضد سوريا، اعتداءً صارخًا ضد سيادة عربية شقيقة، واصفًا تركيا باستغلالها ظروف سوريا في تمرير عمليتها، المنافية لقواعد القانون الدولي.

وحذرت مصر من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ودعت القاهرة المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين وعقد جلسة طارئة لبحث التطورات في سوريا، مطالبًا بوقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أرضٍ سورية وإجراء تغير ديمغرافي شمال سوريا.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن اليوم، بدء الجيش التركي والجيش السوري الحر عمليته العسكرية ضد الاكراد وتنظيم داعش شمال سوريا.

