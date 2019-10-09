ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ترامب: الولايات المتحدة لا تدعم جهود تركيا العسكرية ضد الاكراد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:03 - 09 أكتوبر 2019
الجيش التركي الجيش التركي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن بلاده لا تدعم العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي شمال شرق سوريا.

وحمل الرئيس في بيان له اليوم الأربعاء، تركيا المسؤولية عن بقاء عناصر "داعش" المحتجزين بالسجون في المنطقة، واصفًا عملية الأخيرة بـ"الفكرة السيئة".

وبينّ ترامب بأن بلاده الزمت تركيا بحماية المدنيين والأقليات الدينية، بينها المسيحيون، بالإضافة لعدم اندلاع أي أزمة إنسانية، مؤكدًا بأنه سيتابع مجريات الاحداث عن كثب.

وعن انسحاب القوات الامريكية شمال سوريا، أشار ترامب إلى أن مبادرة انسحاب كل قواته المنتشرة في منطقة العملية العسكرية التركية كانت لضمان أمن العسكريين الأمريكيين.
يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، قد أعلن بأن بلاده أطلقت اليوم الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات