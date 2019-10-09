ترامب: الولايات المتحدة لا تدعم جهود تركيا العسكرية ضد الاكراد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن بلاده لا تدعم العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي شمال شرق سوريا.

وحمل الرئيس في بيان له اليوم الأربعاء، تركيا المسؤولية عن بقاء عناصر "داعش" المحتجزين بالسجون في المنطقة، واصفًا عملية الأخيرة بـ"الفكرة السيئة".

وبينّ ترامب بأن بلاده الزمت تركيا بحماية المدنيين والأقليات الدينية، بينها المسيحيون، بالإضافة لعدم اندلاع أي أزمة إنسانية، مؤكدًا بأنه سيتابع مجريات الاحداث عن كثب.

وعن انسحاب القوات الامريكية شمال سوريا، أشار ترامب إلى أن مبادرة انسحاب كل قواته المنتشرة في منطقة العملية العسكرية التركية كانت لضمان أمن العسكريين الأمريكيين.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، قد أعلن بأن بلاده أطلقت اليوم الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.