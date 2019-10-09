اشتيه من مصر: نحن ذاهبون إلى انتخابات عامة لإنهاء الإنقسام البغيض

أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه اليوم الأربعاء، بأننا ذاهبون الى انتخابات عامة نعيد فيها اللحمة الوطنية وننهي هذا الفصل من الانقسام الفلسطيني المرير، الذي بدأ عام 2007.

وقال د. اشتيه، :"إننا وجدنا كل الدعم في الدولة الشقيقة مصر مع شعبنا الفلسطيني"، مضيفًا بأن القاهرة تبذل جهدا كبيرا في المصالحة الوطنية.

وأوضح بأن مصر الشقيقة كانت وما زالت من الدول التي رعت الوطنية الفلسطينية على مدار تاريخ النضال الفلسطيني، موجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء كافة على كل ما قدموه لنا في هذه الزيارة.

وبينّ رئيس الوزراء في أعقاب لقاء ثنائي جمعه بنظيره المصري في مقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالقاهرة، أن القاءات مع الجانب المصري كانت مثمرة وناجحة بكل المقاييس، ولمسنا روح التعاون في القضايا المتعلقة برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة بشكل أساسي والقضايا المتعلقة بالتجارة مع مصر.

وأشار إلى أن مصر لديها الكثير مما تقدمه لشعبنا في كافة المجلات لاسيما الزراعة والاستثمار، لافتًا إلى أن الزيارة فتحت أبواب التعاون في التعليم والصحة والزراعة وكذلك أبواب التبادل التجاري.