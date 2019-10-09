"الأونروا": 52 ألف عائلة لم تتلقَ أي تعويضات مالية منذُ حرب 2014

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، اليوم الأربعاء، أن مجموع ما عوضته لأصحاب المنازل المُدمرة تجاوز عددهم الـ80 ألف عائلة.

وقال مصدر مسؤول في وكالة الغوث، :"إن هناك عدد من أصحاب البيوت المدمرة، ما زالوا ينتظرون تعويضهم منذُ انتهاء حرب 2014 على غزة".

وأضاف المصدر المسؤول، أن ما يزيد عن (52) ألف عائلة لم تتلق أي تعويضات لحتى اللحظة، لإعادة ترميم ما دمره الاحتلال لبيوتهم.

وأوضح، بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد أموال في خزينة الوكالة لتعويض المتضررين، معزياً ذلك عدم ايفاء الدول بالتزاماتها في تقديم الدعم المالي، بالإضافة إلى تجميد بعض الدول مساعداتها بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المصدر، إننا نحارب بشكل يومي من أجل توفير دعم للمتضررين، وأن المشكلة تتمركز في عدم وجود تمويل ودعم وتبرع من الدول الداعمة.

وأشار إلى أنه أطلع مدير عمليات الوكالة على صورة الوضع واستياء أصحاب هذه المنازل، وتهديدهم بتنظيم فعاليات احتجاجية في القريب العاجل.

