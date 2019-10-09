هيئة الاسرى والمحررين تحذر من تردي الوضع الصحي للأسير موفق عروق

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، من تردي الوضع الصحي للأسير المسن موفق عروق، وهو من سكان بلدة يافا قضاء مدينة الناصرة في الداخل المحتل.

وأوضحت الهيئة بأن الأسير عروق (76عامًا)، يُعاني من ظروف صحية سيئة للغاية، ومن أمراض مزمنة عديدة منها إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة، وقالت الهيئة، إن إدارة معتقل "النقب" تماطل في تقديم العلاج الكيمائي للأسير.

ورصد تقرير للهيئة حالتين مرضيتين لأسيرين داخل معتقل "الدامون" الإسرائيلي" وهما الأسيرة أمل طقاطقة ( 25 عاماً) من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، أُصيبت بثلاث رصاصات بمختلف أنحاء جسدها أثناء اعتقالها في العام 2014.

وأكدت التقرير بأن الأسيرة طقاطقة تُعاني من انتفاخ وأوجاع حادة في رجلها المصابة، ووضعها الصحي يزداد سوءً، موضحًا بأنها بحاجة إلى تقديم علاج وعرضها على طبيب عظام خاص.

أما عن الأسيرة الثانية، روان سمحان (26 عاماً)، من بلدة الظاهرية قضاء محافظة الخليل، فهي تشتكي من فقر في الدم يُسبب لها أوجاع في الرأس ودوخة مستمرة، وهي بحاجة لمتابعة طبية لحالتها الصحية.

ولفتت الهيئة في ختام تقريرها، بأن مراقبة الوضع الصحي للأسرى المرضى والجرحى القابعين في مختلف سجون الاحتلال، شكلي وشبه معدوم، وتتلقى الهيئة افادات يومية عبر المحامين.