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تركيا تعلن عن بدء عملية عسكرية "نبع السلام" ضد الاكراد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:47 - 09 أكتوبر 2019
إطلاق عملية عسكرية ضد الاكراد إطلاق عملية عسكرية ضد الاكراد
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بدء الجيش التركي عملياته العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية شمال سوريا على طول الحدود مع تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن بدء جيشه عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" ضد الاكراد السورين، التي يعتبرها منظمة إرهابية.

وكتب الرئيس اردوغان في تغريده له على توتير، قائلاً :"إن القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري باشرا عملية عسكرية في شمال سوريا".

وأضاف بأن عملية "نبع السلام" تستهدف وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم "داعش"، وتهدف لإقامة "منطقة آمنة" شمال سوريا، موضحًا بأن العملية تستمح للاجئين السورين بالعودة إلى البلاد".

وكانت اردوغان قد هددت بإطلاق عملية عسكرية ثالثة ضد الاكراد شمال سوريا لإقامة منطقة آمنة.

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