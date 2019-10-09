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أخبار الزمالك: نجم يعلق على قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:31 - 09 أكتوبر 2019
جمال عبد الحميد نجم الزمالك المصري يعلق على قرار الكاف بشان اعادة مباراة الزمالك جمال عبد الحميد نجم الزمالك المصري يعلق على قرار الكاف بشان اعادة مباراة الزمالك
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علق نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق جمال عبد الحميد نجم على قرار الكاف بشأن إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، قائلًا: "الزمالك تعرض لمؤامرة من الاتحاد الأفريقي خلال أزمة جينيراسيون السنغالي".

وتساءل عبد الحميد في تصريحات صحفية مساء الاربعاء، كيف يذهب طاقم الحكام لملعب برج العرب في لقاء الإياب، ولا يذهب المنافس؟ وفي النهاية لا يتم اعتبار الفريق السنغالي منسحبا ما يحدث لا يصدقه عقل؟.

وأوضح أن نادي الزمالك المصري قادر على التأهل والفوز على جينيراسيون السنغالي بنتيجة كبيرة، في أي ملعب وفي أي توقيت، متوقعًا لأن ما يحدث هو عبارة عن استفزازت تقوم بها ادارة جينيراسيون بسبب تخوفها من الزمالك.

ومن الجدير ذكره ان الاتحاد الأفريقي الكاف قرر رسميا إعادة لقاء الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، مقررة إقامتها في مصر الأسبوع الماضي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم تلعب بسبب عدم حضور الفريق السنغالي للملعب، اعتراضًا على نقل اللقاء وتأجيله لمدة 24 ساعة.

يذكر أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.

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