الهباش يؤكد على أهمية دور ملك الاردن بحماية المقدسات في القدس

عقد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اجتماعًا مهمًا مساء اليوم الأربعاء مع رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني النائب يحيى السعود، في العاصمة الأردنية عمان.

وأكد الهباش، أن فلسطين والأردن في خندق واحد دفاعًا عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لوجه الهجمة الإسرائيلية التي تستهدف هوية المدينة المقدسة، قائلًا: "الشعب الفلسطيني وقيادته، يثقون ثقة تامة بالدور الذي يقوم به الملك الأردني عبد الله الثاني في مدينة القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالموقف الشعبي والرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق ثمن الهباش المواقف المشرفة للملك عبد الله الثاني لصالح القضية الفلسطينية، ودعوته الدائمة للمحافظة على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتنسيق بين القيادتين الأردنية والفلسطينية.

من جانبه، أكد السعود وقوف الأردنيين خلف مواقف الملك عبد الله الثاني الرافضة بشكل مطلق لمؤامرة "صفقة القرن" التي تنسف الحقوق الفلسطينية المشروعة.