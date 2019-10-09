ايجي بست: رابط مشاهدة فيلم الممر المصري

يحاول عدد كبير من جماهير المسلسلات والأفلام العربية مشاهدة فيلم الممر الذي يتحدث عن حرب اكتوبر الذي انتصر فيها الجيش المصري على جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973.

وقد أثار فيلم الممر إعجاب المصريين، وجعلهم يتسمرون أمام شاشات التلفزيون في المنازل والمقاهي والشوارع لمشاهدة الفيلم، والتفاعل مع أحداثه، وسط مزيج من مشاعر الفرحة والحزن والبكاء والضحك والخوف والقلق، ثم الهتاف في النهاية فرحا بالانتصار.

وبدأت أحداث الفيلم عقب حرب العام 1967 وكان اللواء محيي نوح أحد الأبطال الحقيقيين للفيلم، حيث جسد دوره الفنان أحمد عز في شخصية المقدم نور.

يُشار إلى أن فيلم الممر حصد أعلى مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي وذلك احتفلًا بالذكرى الـ46 على حرب أكتوبر التي خاضها الجيش المصري والسوري ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

رابط مشاهدة فيلم الممر عبر موقع ايجي بست