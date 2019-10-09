الجهاد الاسلامي تستقبل وفود فصائلية لتهنئتها بذكرى الانطلاقة الجهادية

استقبل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش وأعضاء دائرة العلاقات الخارجية والوطنية في الحركة، وفود عدة من فصائل المقاومة في غزة، حيث هنأت الوفود الحركة بانطلاقة الجهادية الـ32.

وأشادت الوفود في زيارات منفصلة اليوم الأربعاء، بحركة الجهاد الإسلامي ودورها في خدمة شعبها وقضيتها على مختلف الأصعدة.

الامين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال ثمن دور حركة الجهاد الإسلامي على كافة الأصعدة، وجهودها في الجوانب السياسية لإرساء المصالحة وتثبيت وحدة الشعب الفلسطيني.

وأشاد أبو هلال بدور الحركة في مقارعة ومقاومة الاحتلال، من خلال جناحها العسكري سرايا القدس، كما بعث أبو هلال بالتحية لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وإلى قيادة الحركة وأسراها في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته هنأ الأمين العام الشيخ أسعد أبو شريعة حركة الجهاد الإسلامي بذكرى الانطلاقة الجهادية، مؤكدًا على متانة العلاقة بين حركة المجاهدين وحركة الجهاد الإسلامي.

كما وجه أبو شريعة الشكر لقيادة حركة الجهاد على جهودها في إرساء قواعد الأمن والصلح في المجتمع الفلسطيني بغزة لاسيما محاولتها لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس.

بينما هنأ مسئول منظمة الصاعقة محي الدين أبو دقة حركة الجهاد الإسلامي بالانطلاقة الجهادية، مشددًا على أهمية الدور الذي تلعبه حركة الجهاد الإسلامي في مختلف القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني.

وقدمت حركة الجهاد الإسلامي الشكر لجميع الوفود الفصائلية التي هنأت الحركة بذكرى انطلاقتها الجهادية لاسيما وفد حركة الأحرار ووفد حركة المجاهدين ووفد منظمة الصاعقة، حيث ثمنت الحركة دور جميع الفصائل والاحزاب السياسي والمقاوم على الساحة الفلسطينية.