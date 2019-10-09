سقوط جزء من جسر وادي غزة لهذا السبب

سقط جزء من جسر وادي غزة مساء اليوم الاربعاء، على شارع صلاح الدين مما أدى لأغلاق الطريق الرئيسية الواصلة بين مدينة غزة وجنوب القطاع.

وذكرت مصادر محلية أن سقوط جزء من جسر وادي غزة أدى لإغلاق الطريق الرئيسية والتسبب بأزمة مرورية دفعت طواقم الدفاع المدني للتدخل السريع وانقاذ الوضع، لافتتًا إلى أن طواقم الدفاع المدني وسيارات الاسعاف وطواقم الشرطة وصلت إلى مكان الحادث بشكل سريع.

وفي ذات السياق أوضحت شرطة المرور في تصريح نشر مساء الاربعاء، أن سقوط جزء من جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين بسبب انفجار خط مياه على الجسر، مؤكدة وجود أعمال صيانة طارئة في هذه اللحظات.