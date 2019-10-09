بالفيديو: ضابط مخابرات الاحتلال يحاول استدراج صحفي من غزة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا تسجيليا نشرته وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الأربعاء، لضابط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولته الحديث مع صحفي فلسطيني من قطاع غزة لإيقاعه في شرك العمالة.

عرف ضابط الاحتلال الإسرائيلي عن نفسه على أنه محلل سياسي مختص بشئون الشرق الأوسط وفقًا للتسجيل ويحاول استدراج أحد الصحفيين بغزة للحصول على معلومات مهمة.

وأكدت الداخلية أنها تواصل معركتها الأمنية في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته، التي تعمل بشكل حثيث لاستهداف المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته، وكسر صموده وضرب الجبهة الداخلية.

وأشارت إلى أن الاجهزة الأمنية تمكنت من شلّ قدرة عملاء الاحتلال وإضعافها بشكل غير مسبوق، ما جعل أجهزة مخابرات الاحتلال تعيش حالة من العجز، ومحدودية القدرة على التحرك داخل القطاع، أو جمع المعلومات الاستخبارية.