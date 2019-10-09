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قتيلان في اطلاق نار أمام معبد يهودي في المانيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:11 - 09 أكتوبر 2019
الشرطة الألمانية الشرطة الألمانية
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قتل شخصين اليوم الأربعاء في عملية اطلاق نار وقعت في أحد شوارع مدينة هالة جنوب غربي ألمانيا، وفقًا لما اعلنته الشرطة الألمانية.

ورغم عدم توضيح تفاصيل الحادثة وأسبابها من قبل الشرطة الألمانية إلا أن صحيفة (بيلد) الألمانية قالت: "إن عدد القتلى بلغ اثنين، في إطلاق النار أمام معبد يهودي في هالة، فيما أن العملية الأمنية مستمرة، وأنها تبحث عن مشتبه".

وذكرت صحيفة (بيلد) على موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي، يُشار إلى أن اليهود يحتفلون في جميع أنحاء العالم اليوم بصوم "يوم الغفران" على حد ادعائاتهم.

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