أخبار الزمالك: الغندور يعلق على قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

علق مقدم برنامج "الزمالك اليوم خالد الغندور على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بشأن إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور خلال البرنامج المذاع عبر قناة الحدث الفضائية متحدثًا عن اخبار الزمالك اليوم الأربعاء: "إن قرار الكاف ظالم لاسيما وأن الزمالك ليس طرفاً في الأزمة التي نشبت بين الاتحاد الافريقي واتحاد الكرة".

وأوضح الغندور أن الزمالك قادر على عبور الفريق بإمكاناته الفنية وخبراته القارية في البطولات، مشيرًا إلى أن السيناريو الذي تعامل معه الفريق المنافس كان هدفه تحقيق مكاسب دون لعب كرة القدم.

ومن الجدير ذكره أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف قرر بشكل رسمي اعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري الأبطال.