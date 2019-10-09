داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني كشف أسماء المسافرين غدًا الخميس 10 أكتوبر عبر معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.

وأوضحت الداخلية في بيان لها أن السفر سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلة الثامنة + الحافلتان: التاسعة والعاشرة من كشف (2/10).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط كشف (2/10)