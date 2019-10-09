تنزيل دليل الهاتف المصري المنزلي بالاسم 2019

قامت المصرية للإتصالات بتوفير برنامج وتطبيق يتيح لعملاء الشركة الاستعلام عن ارقام الهواتف من خلال الاسم والرقم والعنوان, وسيظهر لمستخدمي دليل الهاتف مصر على البيانات المطلوبة ورقم التليفون بكل سهولة, حيث ان هذا التطبيق مُخصص لتسهيل تعامل عملاء المصرية للاتصالات ومساعدتهم في الحصول علي اي رقم يتبع لأي محافظة في جمهورية مصر العربية.

باستخدامكم تطبيق دليل التليفون مصر لن تجد صعوبة في الوصول إلي رقم صديقك أو رقم احد اقرباءك, فالتطبيق قادر علي البحث بعدد من البيانات حسب ما هو متوفر لديك, ويعد التطبيق من افصل برامج الكمبيوتر ومن افضل تطبيقات الاندرويد المتاحة في مصر, حيث إستطاع التطبيق ان يحصل على رضى ملايين من المصريين وذلك نظراً لدقته في البحث وقلة نسبة الخطأ في الوصول إلي معلومات وبيانات الشخص المطلوب .

مميزات وخصائص برنامج دليل ارقام مصر “هوت لاين مصر”:

برنامج دليل الهاتف مصر مُخصص لراحة العملاء حيث انه يحتوي علي مجموعة من المميزات والخصائص التي تجعله من اكثر التطبيقات ثقة لدي العملاء ومن أهم خصائص دليل التليفونات – دليل ارقام مصر ما يلي:

التعامل مع الدليل سهل من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.

يدعم التطبيق اللُغتين العربية والإنجليزية لتسهيل إستخدام العملاء.

تقوم شركة المصرية للاتصالات بتحديث البرنامج بشكل دوري لكي يعمل بكفائة ودقة ولكي يتم تحديث بياناته اولاً بأول.

يحتوي تطبيق دليل الهاتف مصر علي مجموعة من ارقام الهواتف الهامة في مصر وارقام المصالح الحكومية والبنوك والمؤسسات وارقام الطوارئ والخدمات الحكومية والخاصة.

علي مجموعة من ارقام الهواتف الهامة في مصر وارقام المصالح الحكومية والبنوك والمؤسسات وارقام الطوارئ والخدمات الحكومية والخاصة. دليل ارقام مصر خفيف جداً علي الكمبيوتر والموبايل ولا يحتاج إلي مساحة كبيرة في الذاكرة.

خفيف جداً علي الكمبيوتر والموبايل ولا يحتاج إلي مساحة كبيرة في الذاكرة. لا يحتاج الدليل الى مواصفات لكي يتم استخدامه.

يتوفر نسخة من الدليل “دليل هواتف مصر pdf” ونسخة استعلام دليل الهاتف المصرية للاتصالات اونلاين, ويوجد اصدار اخر للاندرويد والكمبيوتر.

يتمتع البرنامج باحتوائه على واجهة استخدام إنسيابية رائعة.

يتيح لك الدليل امكانية طباعة صفحة البيانات التي تريدها او البيانات التي قمت بالاستعلام عنها بكل سهولة.

استعلام اونلاين من خلال “دليل اعمال مصر” دليل التليفون الارضي مصر :

الان تستطيع الحصول علي دليل التليفون بالاسم والعنوان المصرية للاتصالات من خلال البحث بالإسم او رقم التليفون اونلاين من الرابط التالي:

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