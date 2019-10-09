مرتضى منصور يهاجم قرار الكاف بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

شن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، هجوما حادا على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب قرار الكاف بخصوص إعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري الأبطال,

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك التزم بتعليمات الكاف والمخاطبات الأمنية من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القرار أفقد الكاف هيبته، وأي فريق له مسؤول داخله سيفعل ما يحلو له".

وعن احتمال إيقافه من جانب لجنة الانضباط بالكاف، قال: "هذا الكلام لا يليق، كل مرة يهددوني بالإيقاف، وهو أمر غير مقبول بالمرة".

وواصل: "أنا رئيس الزمالك وعضو برلماني، ولو حدث ذلك ستقع أزمة دبلوماسية وللعلم توسلوا لي في المرة الماضية، لسحب الدعوى القضائية التي حركتها ضد قرار إيقافي".

وطالب رئيس الزمالك الجهات الأمنية، بضرورة الموافقة على إقامة لقاء الإعادة ضد جينيراسيون، يوم 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بحضور جماهيري في استاد القاهرة.

وتمسك مرتضى بتأجيل لقاء القمة ضد الأهلي، المقرر يوم 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري، للحفاظ على تركيز لاعبي فريقه، على حد قوله.