بالأرقام.. احصائية عن اعتداءات "اسرائيل" على الحرم الإبراهيمي منذ بداية العام

نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين احصائية عن المضايقات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة القدس المحتلة خلال الأشهر الـ9 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي 7 أيام بشكل كامل ومنعت رفع الأذان 443 وقتا، واعتدت عليه من خلال استحداث تغيير أو تهويد بأكثر من 21 مرة.

وأكد وكيل الوزارة بسام أبو الرب، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يدخر جهدا في ممارسة سياسته التهويدية اليومية بحق الحرم الإبراهيمي، وإجراءاته التعسفية على المصلين، وسكان البلدة القديمة.

وذكر أبو الرب أبرز الاعتداءات الاسرائيلية خلال الأشهر الـ9 الماضية في الحرم الإبراهيمي مشيرًا إلى ان اقتحام رئيس دولة الاحتلال ورئيس الوزراء للحرم الابراهيمي أبرز تلك الاعتداءات، إضافة إلى أصوات ومطالب من وزيرة القضاء الإسرائيلي السابقة "أييلت شاكيد"، ببناء "حي يهودي" جديد في مدينة الخليل.

وأكد أن الوزارة رصدت اعتداءات عدة على الحرم متمثلة بمواصلة حصاره، والتدخل بشؤونه، والقيام باستحداثات تهويدية، من بينها قطع شجرة زيتون معمرة من ساحاته، وقيام المستوطنين بالاعتداء على صلاحيات موظفيه، وتركيب جبة حجر، وخلع بلاط قديم أمام اليوسفية في ساحاته الخارجية، والاعتداء على غرفة العنبر.

ولفت إلى أن المستوطنين رفعوا الأعلام الاحتلالية على جدران الحرم، وأضرموا النار بالشمع المجاور لجهته الشرقية وما نتج عنه من تشوهات، وتصاعد الدخان في جميع أروقته، والقيام بأعمال حفريات أمام وقف البديري عند بوابته الرئيسية، وعمل تمديدات خط مياه، وإدخالها للقسم المغتصب.

وذكر أبو الرب أن الاحتلال أخذ قياسات من أمام متوضأ الرجال وعلى مدخل الحرم، واستحدث مراوح في منطقة اليوسفية في اعتداء جديد عليه، فيما نصب المستوطنون منصات في ساحاته، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية واعتلوا سطحه.