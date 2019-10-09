الكاف يعلن قراره النهائي بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قراره النهائي بخصوص مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت أزمة كبرى في الرياضة الإفريقية بعدما تغيب جينيراسيون السنغالي عن المباراة التي كان من المقرر اقامتها بتاريخ (29/9/2019).

واوضح الكاف قراره النهائي بإعادة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في القاهرة دون تحديد موعدها ليهدد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي من المفترض أن تقام يوم 19 أكتوبر الحالي على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، مقررة إقامتها في مصر الأسبوع الماضي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولم تلعب بسبب عدم حضور الفريق السنغالي للملعب، اعتراضًا على نقل اللقاء وتأجيله لمدة 24 ساعة.

يذكر أن الزمالك خسر أمام الفريق السنغالى في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1، ثم فاز في لقاء العودة بنتيجة 3 / 0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 بمجموع المباراتين.

قرار إعادة المباراة جاء بمثابة صدمة قوية لمسئولي لجنة المسابقات واتحاد كرة القدم في مصر، حيث بات يهدد إقامة مباراة القمة، خاصة أن الموعد الجديد للمباراة غير محدد ولم تتم مراعاته في جدول الدوري الذي تم وضعه قبل بداية الموسم، حيث ينتظر اتحاد الكرة تحديد الموعد الجديد لمباراة الزمالك وجينيراسيون لحسم الموقف النهائي للقمة.